تزامنًا مع عيد العمال.. سويلم: فرصة لتأكيد حالة الاستنفار بكل جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه حريص على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول؛ من أجل توفير كل أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة؛ بما يسهم في رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات، والاهتمام بالتدريب التحويلي؛ لسد العجز في بعض التخصصات، وبما ينعكس إيجابيًّا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات.

وأكد سويلم أن مناسبة "عيد العمال" التي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية؛ تعد فرصة لتأكيد حالة الاستنفار القائمة بكل جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكل مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية؛ للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، بالتزامن مع الاستمرار في متابعة كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف العمل والوجود خلال فترات الإجازات لمنع وإزالة أية محاولات تعدٍّ على منافع الري.

وشكر الوزير رجال الري على الجهود المتميزة التي يبذلونها؛ لخدمة المواطنين في كل مكان؛ فهي مثال للعمل والعطاء المتواصل الذي نعهده دومًا من أبناء وزارة الري العريقة، هذا العمل الذي يتكامل مع مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.

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