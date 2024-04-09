حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الصداع العنقودي أو النصفي "المجرين" ليس خطيرًا؛ ولكن الصداع المصاحب للقيء وزغللة العين خطر جدًا.

وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع النفوخ قد لا يظهر علو في الضغط للرأس، مشددًا على ضرورة المتابعة مع الطبيب بشكل مستمر للاطمئنان.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني: الصداع يمكن أن يكون عرضًا لحالات مختلفة مثل الأورام المخية، أو آلام الضغط، أو آلام الجمجمة، أو آلام الجيوب الأنفية، أو الضروس، أو العين، وغيرها من الأسباب.

واستكمل: الصداع يُعتبر أحد أكثر الأعراض شيوعًا في العيادات وينتشر بشكل كبير في العيادات الباطنية.