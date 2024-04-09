منع الاختلاط.. الأوقاف تضع ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، في الساحات والمساجد التي تؤدى بها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك، برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إقامة صلاة عيد الفطر بالساحات العامة فتكون وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

وجاءت ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك على النحو التالي:

- صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

- تقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات.

- المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

- تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

-عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء.

- إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

-إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

-لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

-إن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة مكروهة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.

-الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.