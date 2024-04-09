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السيسي ورئيس سوريا يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

11:09 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

الرئيس السيسي ونظيره السوري بشار الأسد

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كتب-محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للاتصال الكريم، وعن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.

بشار الأسد الرئيس السيسي عيد الفطر سوريا

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