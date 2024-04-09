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مجازاة مسئول وإلغاء تعاقد.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن حالة النظافة

10:36 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

جولة محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمجازاة عددًا من مسؤولي ومشرفي النظافة بحي الهرم والمنيرة الغربية وكرداسة؛ لعدم متابعة أداء شركات النظافة؛ مما أسفر عن وجود تجمعات للمخلفات.

وشدد "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، على التواجد الميداني ورفع جميع المخلفات وتحسين حالة النظافة .

وكلف المحافظ، بإلغاء التعاقد مع شركة النظافة العاملة بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم؛ لعدم الالتزام بجمع ورفع المخلفات أولًأ بأول مع محاسبة المقصرين من مشرفي النظافة بالقطاع.

جاء ذلك، خلال جولة محافظ الجيزة اليوم، لتفقد أعمال ونسب تنفيذ عددًا من الطرق والمحاور المرورية، واستعدادات الأحياء والمراكز لاستقبال عيد الفطر المبارك وحالة النظافة والإشغالات بالطرق.

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أحمد راشد محافظ الجيزة حالة النظافة

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