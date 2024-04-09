أمطار ورياح.. "الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية في أول أيام العيد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حالة الطقس غدًا الأربعاء 10 أبريل 2024 أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، فإن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2024، هي سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، تأثر طقس غدًا، بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

ويسود غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًأ وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

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