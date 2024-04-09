استشاري يُحذر من تناول الحلويات خلال العيد: تُسبب أمراض القلب (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، من الإفراط في تناول الحلويات خلال العيد؛ نظرًا لتأثيره على مرضى الكوليسترول.

وقال "ظريف"، بحسب فيديو نُشر عبر صفحة وزارة الصحة والسكان، على "فيسبوك، إن الدهون الثلاثية التي تأتي من السكريات والدهون وكحك العيد، تؤدي إلى جعل الكوليسترول الحميد خامل لا يعمل، والضار منخفض الكثافة، وحجمه يختلف وتجعله أكثر قدرة على اختراق الشرايين.

وأوضح استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، أن الدهون الثلاثية رغم أنها لا تبدو من ضمن اهتماماتنا الأولى، إلا أنها ثُبت في كل الدوريات والأبحاث العلمية أنها لها علاقة مباشرة بأمراض القلب.

وتابع استشاري أمراض القلب، أن الدهون الثلاثية ليست السبب الرئيسي للإصابة بأمراض القلب، ولكنها أحد الأسباب التي تُرسب الكوليسترول داخل الشرايين وليست الدهون الثلاثية، وتؤدي إلى تحويل عناصر الكوليسترول لجعل ترسبه في الشرايين أكثر سهولة.