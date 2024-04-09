إعلان

BBC

قرار مهم من السياحة بشأن عمل المتاحف والمواقع الأثرية خلال العيد

09:13 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

مسجد محمد علي بالقلعة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد لطفي:

شكلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس؛ لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة جميع الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

وفقًا لوزارة السياحة والآثار، يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار ما تشهده المتاحف والمواقع الأثرية المصرية من توافد كبير للزائرين لاسيما المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بإجازة العيد والتعرف على حضارتهم العريقة عن قرب.

عيد الفطر المتاحف المواقع الأثرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشاري يُحذر من تناول الحلويات خلال العيد: تُسبب أمراض القلب (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مصطفى غريب أفضل ممثل صاعد في استفتاء مصراوي 2024
500 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"