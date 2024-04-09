رفع درجة الاستعداد القصوى.. كيف استعدت الجيزة لاستقبال عيد الفطر 2024؟

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأعلن محافظ الجيزة، جاهزية جميع المساجد والساحات المخصصة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا على تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات ومحيطها استعدادًا لاستقبال المصلين.

واطلع "راشد"، على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى، وستكون هناك رقابة مشددة على محلات بيع الأسماك واللحوم والدواجن لضمان السلامة الصحية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني؛ لمتابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات من محيط المساجد والساحات دوريًا، وتكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.

وأضاف أن إدارة الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال فترة العيد، وسيتم تكثيف الرقابة على محلات الأغذية والمشروبات لضمان التزامها بالمعايير الصحية.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الجيزة على ضرورة تفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الأفراح لضمان الالتزام بالاشتراطات الأمنية.

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