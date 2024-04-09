"حازم حاسم جدا ".. ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الثامنة مساء، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

وفقًا لوزارة الثقافة، فإن العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، والكاتب وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي، والعرض ضمن ٩ عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، اعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، فى القاهرة والإسكندرية.

ويأتي العرض بدور بطولة "عمرو عبّد العزيز، وحسن عبد الفتاح، وعلاء عوض، وإسلام عبد الشفيع، وإيهاب يونس، ورضوى حسن، ومحمد فاروق، وآثار وحيد، وسارة المزين، وسلمى الجيادي، ومسعد سالم، وممدوح حنفي، ومحمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية.

فيما يأتي العرض بموسيقى وألحان "محمد مصطفى"، وديكور وملابس "محمد هاشم"، واستعراضات "محمد ميزو"، وأشعار الدكتور "محمد مخيمر"، وإضاءة "محمد المأموني"، ومادة فيلمية "هشام زيتون".