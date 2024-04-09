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BBC

السيسي يؤكد للرئيس الفلسطيني مساندة مصر لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

07:21 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

السيسي والرئيس الفلسطيني

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان، مؤكداً مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس أبو مازن عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس المصري، مثمناً موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات.

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