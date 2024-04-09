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السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

05:57 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

_ السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد

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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تمنياته بأن يعيده الله سبحانه وتعالى على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معربًا عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت عيد الفطر مشعل الأحمد الجابر الصباح

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