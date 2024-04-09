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ملوش علاج.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب (فيديو)

05:55 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

حسام موافي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الكوليسترول أحد عوامل خطورة الشريان التاجي، مشيرًا إلى أن الفحص الطبي للقلب يكون طبيعيًا كل عامين، وفي حالة كون الأسرة "سيئة السمعة طبيًا" يكون الفحص كل 6 شهور.

وأضاف "موافي"، خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التدخين خطر مع السكر والضغط والكوليسترول.

وبشأن التهاب أطراف الأعصاب، علق أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني قائلًا: في بعض الحالات تنميل القدمين يكون جرس إنذار مبكر لالتهاب أطراف الأعصاب، وهو أحد مضاعفات السكري.

وتابع: التهاب أطراف الأعصاب مرض ليس خطيرًا، ولكن ليس له حل، ويجب الذهاب للطبيب المختص فورًا عند الشعور بتنميل في القدمين أو اليدين.

حسام موافي التهاب أطراف الأعصاب الكوليسترول برنامج رب زدني علمًا

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