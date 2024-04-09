مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

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كتب- محمد سامي ومحمد أبوبكر:

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر إبريل الجارى لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية والأغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها سكان القطاع.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.

يأتى ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها سكان قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية.