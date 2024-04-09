يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

محافظ الجيزة يستقبل وفدًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد، بدءًا من شارع أحمد عرابي مرورًأ بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة؛ لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات .

وكلف "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، خلال الجولة، رؤساء أحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة ومركز أوسيم بمتابعة حالة الطرق أسفل المحور الجديد ورفع كفاءتها؛ لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على المرور الدوري؛ للتأكد من مستوى النظافة .

وتفقد المحافظ، محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل، موجهًا رئيس الحي، باستكمال أعمال طلاء وتجميل وتحسين واجهات العقارات المطلة على المحطة.

وتفقد محافظ الجيزة، طريق البراجيل وأسفل المحور، مشددًا على رئيس الحي، بمنع وجود أية تعديات وإشغالات على الطريق العام للمحال والمنشأت التجارية، ومتابعة أداء شركة النظافة العاملة ومنع وجود أية بؤر وتجمعات للمخلفات.

وشملت الجولة، تفقد حالة النظافة واستعدادات الأحياء والمراكز؛ لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تفقد قرى كفر حكيم وأبو رواش والمنصورية بمركز مدينة كرداسة وطريق كفر غطاطي واللبيني والمريوطية بحي الهرم.

وحرص "راشد"، علي متابعة عملية نشر المعدات وفرق العمل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز؛ للتعامل مع هطول الأمطار الذي تعرضت له عددًا من القطاعات بالمحافظة، حيث تفقد الطريق الدائري ومحور صفط اللبن وشارع السودان وعددًا من الشوارع بحي المنيرة الغربية.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الميداني ومتابعة انتظام العمل؛ لضمان عدم وجود أية معوقات تواجه المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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