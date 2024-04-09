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BBC

حالة طقس أول أيام العيد.. "الأرصاد": أمطار ورياح وبرودة بهذه المناطق

04:40 م الثلاثاء 09 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر

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وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الثلاثاء، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، يسودها، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًأ وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الأربعاء أول أيام العيد، يشهد، أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

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وأشارت إلى أن طقس أول أيام العيد 2024، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية عيد الفطر درجات الحرارة الطقس

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