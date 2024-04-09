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محافظ القاهرة يستقبل وفدي الكنيستين القبطية والسريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

03:56 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

خالد عبد العال

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القاهرة- أ ش أ:

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن مصر تشهد خلال هذه الأيام العديد من المناسبات الدينية يتشارك فيها الجميع وهو ما يؤكد وجود محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يعمل الجميع من أجل رفعته.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء مع وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس؛ لتقديم التهنئة للمحافظ وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما استقبل المحافظ وفد الكنيسة السريانية الأرثوذكسية برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، والذي زار ديوان عام المحافظة؛ لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

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Asha
خالد عبد العال عيد الفطر الكنيسة القبطية الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

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