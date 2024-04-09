7 محاور.. ننشر خطة "التموين" استعدادًا لعيد الفطر

كتب- محمد سامي:

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وينشر "مصراوي" خطة وزارة التموين، استعدادًا للعيد في ما يلي:

- تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

- تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من استلام المخابز الدقيق من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

- متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة كل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوافر كل السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـودة كل السلع؛ خصوصًا المهمة والضرورية منها بالأسواق.

- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمستودعات، طبقًا للحصص المقررة، وذلك من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة، حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر، وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال شركات منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأيضاً الخضراوات والفاكهة والأسماك.

- طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة .