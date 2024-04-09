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حجاج الهنداوي قارئا.. نقل شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

12:54 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، في الخامسة والنصف من صباح غد الأربعاء، بثاً مباشرا لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتلو القرآن القارىء الشيخ حجاج الهنداوي، مقرئ مسجد المشير طنطاوي.

في الوقت نفسه شددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بضوابط عيد الفطر المبارك بجميع الساحات.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلن أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥، وأن بعد غد الأربعاء ١٠ أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

الدكتور شوقي علام صلاة عيد الفطر مسجد مصر

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