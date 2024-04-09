قرار مهم من التموين بشأن إنتاج الخبز في أيام عيد الفطر

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، وكذلك استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024 لإنتاج الخبز المدعم، كما قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك الوطنية، لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يومياً خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب آخر، افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت، وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.