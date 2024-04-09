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تفعيل غرف الطوارئ.. "الري" ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر -تفاصيل

12:05 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه قد أصدر توجيهاته لكل أجهزة الوزارة للاستمرار في حالة الجاهزية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات؛ لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة الإجازة .

وأشار سويلم إلى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ .

وشدد وزير الري على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .

الدكتور هاني سويلم إجازة عيد الفطر وزير الموارد المائية

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