تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أصدرت وزارة الأوقاف تنويها مهما بشأن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة الالتزام في ساحات العيد بجميع آدابه وعلى جميع أئمة المساجد التنبيه على ذلك في درس العصر اليوم٠

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلم أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥، وأن بعد غد الأربعاء ١٠ أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.