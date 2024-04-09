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BBC

رياح وتقلبات جوية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك

11:20 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024
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    حالة الطقس بطور سيناء
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد سامي:
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر.

وأضاف محمود القياتي خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية تتعرض البلاد لمنخفض جوي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار.

وأشار محمود القياتي إلى أن البلاد تتعرض لذروة أمطار من متوسطة لغزيرة، منوها أنه من المتوقع سقوط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري)، تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها على السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

وتابع محمود القياتي: تنشط الرياح على كافة الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، محذرا: ينصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

وبشأن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2024، شدد محمود القياتي على أنه بداية من غد الأربعاء سيبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه نحو الشرق، وتظل أطرافه تؤثر على الشمال الشرقي، وتتلاشى فرص الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية.

واختتم محمود القياتي: درجة الحرارة غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 ستكون في القاهرة 25 درجة مئوية، مع نشاط نسبي للرياح وأجواء مائلة للبرودة، ومن يوم الخميس تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة مع تلاشي المنخفض عن مصر تماما.

الدكتور محمود القياتي المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أمطار تقلبات جوية

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