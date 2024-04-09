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طرح محلات تجارية وصيدليتَين ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة -تفاصيل

10:58 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

محلات تجارية

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كتب- محمد سامي
أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح 12 محلًّا تجاريًّا، وصيدليتَين بمساحات تتراوح من (18م2: 47م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 12/5/2024.


وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحلات والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


وأعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط " طرح أعمال صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي بطول 8 كم بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

محلات تجارية المهندسة جيهان عمار مدينة أسيوط الجديدة

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