سعاد صالح: الأعمال والسحر معصية وليست كفر

كتب- حسن مرسي:

علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ارتباط الطعام بالمناسبات الدينية والاجتماعية يعتبر نوع من أنواع الشراهة، مضيفة: "بستغرب الأسعار بتغلى في المناسبات، ولما المناسبات بتيجي الفلوس بتظهر".

قالت الدكتورة سعاد صالح، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: شهر رمضان لكسر حدة الشهوة لان الصوم وقاية من الوقوع في المحذورات، وربنا قال لعلكم تتقون، ونمشي على ادنا ياريت، وفيه فرق بين صوم مبرور وصوم مقبول، اللي بيعمل كده صومه مقبول، اما اللي بيتحكم في الشهوات صومه مبرور، واجره عند الله افضل".

وفيما يتعلق بالأعمال والسحر، أوضحت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "الأعمال والسحر موجودين لكن مش تخصصي لان تخصصي فقه أما ده يتعلق بالعقيدة.

تابعت وفيه فنانين بتروح مخصوص تعمل سحر وشعوذة، وده مش كفر لكنه معصية، مش لدرجة الكفر، وده يؤدي للوقوع في المعصية، وربنا نهى عنه، ويجب ان يكون فيه دور لعلماء الدين لمحاربة هذه الخرافات، لانه يترتب عليها تأثيرات لا اخلاقية، يعني اي بنت لما تتاخر في الزواج وتيجي تروح لشيخ، ويروح يخدرها وياخد شهوته منها، وده بيجيلي كتير حالات زي دي".