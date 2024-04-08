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BBC

أبرزها "التسمم الغذائي".. أمصال شددت الصحة على توافرها بالمستشفيات في عيد الفطر

11:03 م الإثنين 08 أبريل 2024

أرشيفية

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كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان راجع أمس خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات المختلفة، بمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، ومسؤولي غرف الأزمات على مستوى الجمهورية.

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، أن الوزير كانت له العديد من التوجيهات خلال اللقاء، على رأسها تكثيف الزيارات الدورية والمتابعة الميدانية أثناء أيام العطلة الرسمية لمتابعة سير العمل والانضباط الإدارية والنوبتجيات وتوافر الأدوية والأمصال والمستلزمات.

وشدد متحدث الصحة على تأكيد الوزير على مراجعة مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات، وعلى رأسها أمصال التسمم الغذائي المعروف باسم مصل "البتيوليزم"، وكذلك أمصال لدغات العقرب والثعبان، وعقر الكلاب.

وتتضمن الخطة التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات والغرفة المركزية للخدمات الطارئة 137 والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتقديم خدمات المشورة الطبية والتعامل الأولي مع إصابات التسمم والإحالة إلى أقرب مستشفى بها أسرة ومركز سموم.

الأمصال عيد الفطر المستشفيات وزارة الصحة خالد عبدالغفار

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