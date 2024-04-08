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BBC

بمقابل مادي.. "القومي للحضارة" ينظم جولات إرشادية للزائرين

10:25 م الإثنين 08 أبريل 2024

المتحف القومي للحضارة

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أ ش أ:

يتيح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بدءًا من غد الثلاثاء، خدمة حجز جولات إرشادية بالمتحف، على أن يقوم طالب الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة ب 48 ساعة، من خلال الموقع الرسمي للمتحف، اضغط هنا.

، لتصبح بذلك أول جولة إرشادية يوم الخميس الموافق 11 أبريل الجاري.

وتتضمن هذه الخدمة والتي يتم تقديمها بمقابل مادي علاوة على ثمن تذكرة دخول المتحف، توفير عدد من المرشدين السياحيين الذين يقومون باصطحاب زائري المتحف خلال جولتهم لشرح القطع الأثرية في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، بواقع 3 جولات سياحية يوميًا بمواعيد محدده طبقا لما هو موضح بالموقع الرسمي للمتحف.

تأتي هذه الخدمة في إطار سعي هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتحف، والعمل على تطويرها لتحسين تجربتهم المتحفية ما يأتي في إطار أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة جاءت من نتاج بروتوكول التعاون بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ونقابة المرشدين السياحيين.

هذا المحتوى من

Asha
المتحف القومي للحضارة جولات إرشادية متحف الحضارة

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