بيان مهم من غرفة السياحة بشأن موعد إجراء الانتخابات – (مستند)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة ووكالات السفر والسياحة، عن إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحة، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

وقالت "غرفة السياحة"، بحسب منشور صادر عنها، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه بناء على ما يلي:

- القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحة وتنظيم اتحاد لها.

- القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحة وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.

- القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024، بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، والقرار الوزاري رقم 106 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2024.

- إيماءًا إلى كتاب الاتحاد المصري للغرف السياحية رقم 295 المؤرخ في 31 مارس 2024 والمرفق به مذكرة المستشار القانوني للاتحاد، والمتضمنة التوقيتات المحددة بشأن انتخابات الغرف السياحية والاتحاد والمعتمدة من لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصري للغرف السياحية بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024، والمرسلة للمستشار القانوني لوزير السياحة والآثار.

وأوضحت "الغرفة"، أنه بناء على ما سبق، فقد تقرر عقد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

وأشارت "السياحة"، إلى أن إجراء الانتخابات سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، ويكون اجتماعًا صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد إنقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشرة أعضاء من الجمعية العمومية على الأقل.

وتابعت: تبدأ الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية في ذات اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

ونوهت غرفة السياحة، إلى أنه يجب مراعاة، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الإثنين 15 أبريل 2024، وحتى نهاية عمل يوم الأحد 21 أبريل 2024، ويقدم طلب الترشح كتابة إلى رئيس لجنة تلقي وفحص الطلبات لدى الغرفة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 2023 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

وفي سياق متصل، أوضحت الغرف السياحية، أنه بعد غلق باب الترشح لانتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، سيتم عرض قائمة المرشحين المستوفين للشروط في كل غرفة بمكان ظاهر بالغرفة لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 22 أبريل الحالي وحتى يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

وأشارت الغرفة السياحية، إلى أن فترة تقديم الاعتراضات على المرشحين في كل غرفة ستكون لمدة 5 أيام، بدءاً من الجمعة 26 أبريل 2024 وحتى يوم 30 من الشهر نفسه.

وكان "مصراوي"، انفرد بنشر بموعد وتفاصيل إجراء انتخابات الغرف السياحية، خلال وقت سابق.

"السياحة" تكشف لـ"مصراوي" موعد إجراء انتخابات الغرف



