حسام موافي يكشف خطورة مرض "ساركويد" وطرق علاجه (فيديو)

كتب_محمد فتحي:

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، تعريفا لـ"مرض ساركويد" وهل هو مرض مناعي أم لا؟.

وقال حسام موافي خلال برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العلم الحديث لم يتوصل حتى الآن إلى أن مرض ساركويدس مرض مناعي أم لا.

وأوضح أن الإصابة بالمرض تؤدي لالتهاب في الغدد والجلد وقد يصيب القلب والرئة والكلى، لكن علاجه سهل للغاية.

ولفت إلى أن مرض ساركويد يبدأ بإصابة الغدد، مضيفا أن أشهر مرض يصيب الغدد، مرض الدرن أو السل.

وأوضح أن التعريف الطبي لـ مرض ساركويد، هو التهاب غددي غير درني، لكن خطورته تعتمد على مكان الغدة المصابة في الجسد.

ولفت إلى أن الغدة المصابة إذا كانت في الصدر فإنها تكبر ويمكن أن تضغط على الرئة، لكن لو كانت الغدة المصابة في الرقبة على سبيل المثال لن تكون ذات أهمية.

وأضاف أن خطورة الإصابة تعتمد على المكان الذي كبرت فيه الغدة، وأشهر مكان الصدر، لكنه يمكن أن تكون الغدة في الجلد وتظهر في بقع حمراء على الجلد.

ولفت إلى أن العلاج يبدأ بإجراء تحليلات المطلوبة وأخذ عينة من الغدة المصابة لتحليلها تحت الميكروسكوب، مضيفا أن الأمر الذي قد يثير الفزع أن يكون مرض ساركويدس مرتبط بالدرن.

وتابع: أفضل علاج لمرض ساركويد "الكورتيزون لكنه مرض ميخوفش بتاتا"، مشددا على ضرورة أن يكون تشخيص المرض في البداية صحيحا.