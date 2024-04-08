معجزة القرآن الكريم.. حسام موافي يوضح الفرق بين القلب والفؤاد.. (فيديو)

كتب_محم فتحي:

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفرق بين القلب والفؤاد، لافتًا إلى أن هناك اختلاف كبير بينهم لغويًا.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل كلمة في القرآن يختلف موعدها من موضع لآخر، ومن آية لآخري، وذلك يدل على المعجزة اللغوية.

وتابع: القلب والفؤاد ذكروا في آية واحدة، في قوله تعالى: " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا" وفي آخر الآية: "لولا أن ربطنا على قلبها".

وأوضح موافي، أن الكلمة العربية الواحدة تحمل أكثر من معنى، وهذا دليل على روعة القرآن الكريم، حيث يعد معجزة لغوية كبيرة، ولكل كلمة في سياقها معنى خاص بها عن الآخرى.