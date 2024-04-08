إعلان

BBC

البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك

06:01 م الإثنين 08 أبريل 2024
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (13)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (1)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (4)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (5)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (6)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (7)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (8)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (2)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (9)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (10)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (11)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (3)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (14)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (15)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (16)
  • عرض 16 صورة
    البحوث الفلكية يعلن النتيجة النهائية لغرة شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك (12)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر صبري:

تصوير- نادر نبيل:

استطلع معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 وذلك بالمرصد الخاص للمعهد، وذلك قبل دقائق من غروب اليوم، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن مسؤولي المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب المشس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 و 11 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة.

هلال شوال معهد البحوث الفلكية هلال شهر شوال أول أيام عيد الفطر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معجزة القرآن الكريم.. حسام موافي يوضح الفرق بين القلب والفؤاد.. (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"بعد تعذر الرؤية".. مصر و6 دول يعلنون الأربعاء عيد الفطر المبارك 2024
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"