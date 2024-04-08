اتحاد الغرف السياحية: 22 مايو انتخابات الغرف وبدء تلقي طلبات الترشح بعد العيد

كتب- محمد أبوبكر:

قال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف إن الغرف السياحية حددت في اجتماع طارئ موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات الغرف فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذك خلال الفترة (15 - 21) أبريل، على أن تجرى الانتخابات في 22 مايو المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد - في بيان اليوم الاثنين - أن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف و مندوبيها لدى عمومية الاتحاد، مقدمًا الشكر لأعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد.

وأوضح أنه فور نشر القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024 بشأن أعداد مندوبي الغرف في عمومية الاتحاد والقرار الوزاري رقم 107 بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إدارات الغرف والذين نشرا في 4 أبريل الجاري، عقدت الغرف السياحية الخمس اجتماعات طارئة لاتخاذ ما يلزم للدعوة لإجراء انتخابات مجالس إداراتها للدورة الـ18، وكذلك انتخابات مندوبي كل غرفة في عمومية الاتحاد.

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في 15 فبراير الماضي قراره رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2023، حيث ورد باللائحة أن تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي.

وقد أجازت اللائحة التنفيذية في المادة (31) منها لمجلس إدارة الاتحاد، إجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد (24، و29 و30) من اللائحة، وذلك في حالة الضرورة، حيث أن حالة الضرورة متوافرة في ظل الظروف الراهنة.

واللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 15 فبراير 2024، وقراري الفئوية ومندوبي الغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في 4 أبريل الجاري، وأن الفترة المتبقية حتى 30 يونيو 2024 يتخللها إجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة؛ لتحقيق رغبة المشرع في إجراء انتخابات ديمقراطية عاجلة تحل محل مجالس التسيير بدلًا من الانتظار لأول عام 2025، الأمر الذي به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونًا لاستخدام مجلس إدارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.