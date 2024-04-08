زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه سيتم بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بدءًا من شهر مايو المقبل.

وأضاف "البدوي"، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه حال عدم تطبيق الشركة للحد الأدنى للأجور الجديد؛ فعلى العمال التوجه إلى مديرية قوى العمل التابع لها، أو لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه سيتم توجيه كتاب دوري من وزارة العمل إلى جميع المديريات؛ بشأن حيثيات وتفاصيل "القواعد التنفيذية" لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى وجود لجان تفتيش من وزارة العمل تفتش بصفة دورية على الشركات، وستقوم خلال الفترة القادمة ببحث تطبيق شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتابع "البدوي"، أنه فيما يخص العقوبات التي تطبق على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى، فإنه وفقًا لكتاب دوري تم إصداره في عهد محمد سعفان، وزير العمل الأسبق، فإن العقوبات كالآتي:

- الحد الأدنى للأجور، أحد مفردات الأجر وعدم تطبيقه يتعرض لغرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة.

- في حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن القرار مُلزم لجميع أصحاب العمل.

يذكر أن، المجلس القومي للأجور، قرر أمس الأحد، خلال اجتماعه، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

وكان "مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بتفاصيل وموعد اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص.

اجتماع "القومي للأجور" لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في هذا الموعد