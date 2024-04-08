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"الإفتاء" تحدد موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال

02:38 م الإثنين 08 أبريل 2024

اليوم دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد إعلان نتيجة هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، من مقر الدار، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

كان معهد البحوث الفلكية، أعلن أن ميلاد هلال شهر شوال يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء "يوم الرؤية" بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح المعهد في بيان له، أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية.

وأضاف المعهد أنه تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024.

دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شوال الدكتور شوقي علام

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