طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن حرمان مناطق بدمياط من خدمة الصرف الصحي

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط، باسم عبد القادر ١، تابعة للوحدة المحلية بالسنانية، مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام ٢٠٠٩؛ ولكنها لم تتم إقامتها حتى الآن، مؤكدة أن هذه المنطقة تعاني حتى الآن عدم وجود خدمة الصرف الصحي.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن هذه المنطقة يوجد بها نحو ٤ آلاف أسرة وبمتوسط ٤ أفراد في الأسرة؛ أي نحو ١٦٠٠٠ نسمة يصرفون على الأراضي الزراعية ويقومون بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث في أمر هذه المنطقة، والتي تعتبر محرومة من أهم الخدمات؛ وهي خدمة الصرف الصحي.

واختتمت متى: أطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة استفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة؛ خصوصًا أنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمراني.