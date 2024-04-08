تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.. بيان حكومي بالتفاصيل

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل المشروعات التنموية التي قامت بها المحافظة.

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