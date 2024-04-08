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تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.. بيان حكومي بالتفاصيل

01:16 م الإثنين 08 أبريل 2024

محافظة بورسعيد

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل المشروعات التنموية التي قامت بها المحافظة.

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محافظة بورسعيد تعديل الحدود الإدارية لبورسعيد قرية الفتح

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