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BBC

خلال ساعات.. البحوث الفلكية يستطلع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

12:08 م الإثنين 08 أبريل 2024

استطلاع هلال شهر شوال

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كتب- عمر صبري:

يستطلع معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 وذلك بالمرصد الخاص للمعهد، خلال الساعات المقبلة مع بدء دقائق غروب اليوم، ومن ثم الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الميلادي 2024.

وأعلن معهد الفلك، في وقت لاحق أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب المشس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 و 11 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان وتكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

هلال شوال أول أيام عيد الفطر وزارة التعليم العالي

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