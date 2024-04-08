فيديو وصور.. الزراعة تطرح بيض المائدة بـ140 جنيها للمواطنين

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء "خير مزارعنا لأهالينا"، بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأطلقت الوزارة، ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيهًا للكرتونة الواحدة؛ وذلك في إطار خفض العبء عن كاهل المواطنين والتخفيف عليهم.

ووجهت الوزارة، هذه المنافذ؛ لتغطي المناطق الشعبية والنائية، بالإضافة إلى الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين؛ لتسهيل الوصول إليها.

وأشارت "الزراعة"، إلى أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار في منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تنظيم معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في موقع الزراعات المحمية بالدقي؛ لتقديم الخدمات والسلع للمواطنين بسهولة ويسر.