الصحة تنشر 7 نصائح مهمة لمرضى القولون العصبي

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح يجب أن يتبعها مرضى القولون العصبي؛ تجنبًا للمضاعفات الصحية التي تصيبهم.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:

* تناول الأغذية الغنية بالألياف

* الاعتدال في تناول الوجبات الغذائية مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدا

* تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

* شرب الكثير من السوائل

* تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

* تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

* ممارسة الرياضة بانتظام

أعراض القولون العصبي

يسبب القولون العصبي مجموعة من الأعراض المزعجة، قد تزداد حدة أثناء الصيام، خاصةً إذا كان المريض يتبع عادات غذائية خاطئة، وتشمل ما يلي:

- آلام البطن.

- الإسهال.

- الانتفاخ.

- الغثيان.

- ارتجاع المريء.

- الإمساك في بعض الحالات.