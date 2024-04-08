الصحة تنشر 7 نصائح مهمة لمرضى القولون العصبي
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح يجب أن يتبعها مرضى القولون العصبي؛ تجنبًا للمضاعفات الصحية التي تصيبهم.
وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:
* تناول الأغذية الغنية بالألياف
* الاعتدال في تناول الوجبات الغذائية مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدا
* تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات
* شرب الكثير من السوائل
* تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
* تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين
* ممارسة الرياضة بانتظام
أعراض القولون العصبي
يسبب القولون العصبي مجموعة من الأعراض المزعجة، قد تزداد حدة أثناء الصيام، خاصةً إذا كان المريض يتبع عادات غذائية خاطئة، وتشمل ما يلي:
- آلام البطن.
- الإسهال.
- الانتفاخ.
- الغثيان.
- ارتجاع المريء.
- الإمساك في بعض الحالات.
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