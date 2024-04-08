هل سنرى كسوف الشمس اليوم؟ وهل يستحق كل هذه الضجة؟

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن السماء تشهد كسوفا كليا للشمس اليوم الإثنين 08 إبريل، لكنه لن يُشاهد من المنطقة العربية.

وأضاف عودة لمصراوي: سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط.

وعن الضجة المحيطة بالظاهرة، قال عودة: سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك.

وأوضح عودة: أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق.

وتابع: يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks) أثناء الكسوف أيضا.