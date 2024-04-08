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BBC

تنويه جوي من الأرصاد.. سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق الآن

10:25 ص الإثنين 08 أبريل 2024
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين 8 أبريل 2024.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - سيدي عبد الرحمن - العلمين - الإسكندرية - كفرالشيخ).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

ومن المتوقع بحسب الأرصاد الجوية، أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت ولكن تكون شدة الأمطار أقل حدة.

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أمطار سحب ركامية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس

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