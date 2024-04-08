مصدر مصري: تقدم كبير في محادثات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة



أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين نقلاً عن "مصدر رفيع المستوى"، بأن تقدماً كبيراً تحقق في مباحثات صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر رفيع المستوى، إلى أنه جرى التوافق على المحاور الأساسية بين جميع الأطراف.

وكانت حماس قد قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأحد، إن وفد الحركة وصل إلى القاهرة ويلتقي برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأكدت حماس تمسكها بمطالبها وكذلك حرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين الفلسطينيين.

وكانت القناة 12 العبرية قالت، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوفد مستشاره السياسي أوفير بليك ضمن الوفد المفاوض إلى القاهرة.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تتحرك بجدية كبيرة وهي مصممة على إبرام صفقة بشأن الأسرى.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يضع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مقترحا على الطاولة، مؤكدين أن واشنطن اللاعب الرئيسي في المفاوضات ولا تريد أقل من إبرام صفقة ووقف إطلاق النار.

سبق وأن قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتولى قيادة جولة المفاوضات الحالية وتمارس ضغوطا هائلة.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن جميع الأطراف تظهر مرونة أكبر من ذي قبل في مفاوضات الأسرى، مؤكدة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل تفقد أدوات ضغط بارزة، لافتة إلى أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وصرّح مسؤول رفيع للهيئة العبرية، بأن الاحتجاجات تؤثر على الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

بينما أكد مسؤول أمريكي لهيئة البث العبرية، أن الأطراف أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة.