"عربية النواب": رسائل الرئيس السيسي في حفل افطار الأسرة المصرية تاريخية

كتب- نشأت علي:

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالتاريخية والمهمة وتحمل دلالات بضرورة أن يكون الشعب المصرى على قلب رجل واحد وتؤكد إيمان الرئيس الشديد بأهمية وحدة الصف المصري لمواجهة التحديات الراهنة.

واشاد بتأكيد الرئيس السيسي بأن أي حاكم يستمد قوته من شعبه وأن هناك ضرورة بأن يكون الشعب المصري على قلب رجل واحد في دعم وطنه كما ركزت كلمته على أهمية الثوابت الوطنية التي تعلي من شأن المواطن والدولة وتحافظ على النسيج الوطني.

وقال "أباظة"، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقتة تامة ومطلقة في سياسيات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية ويقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكداً أن ثقة المصريين في الرئيس أفسدت وأفشلت جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وأشاد بحديث الرئيس السيسي عن العوامل الجاذبة للاستثمار التي وفرتها الدولة المصرية، والإجراءات التى اتخذتها لدعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المصرية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون واحدة من اهم الدول الكبيرة والواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

كما أثني علي حديث الرئيس السيسي عن الحوار الوطني مؤكداً أن ما حققه الحوار الوطني من نجاحات يرجع إلى المتابعة والدعم المستمرين من الرئيس السيسي لهذا الملف.