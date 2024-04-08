"قيم النواب": ملف بناء الإنسان تصدرت اهتمامات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن ملف بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكل المصريين تصدرت اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته التاريخية والمهمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأشاد بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي في كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية خاصة أنها تؤكد حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر والتي تشهد دعما كبيرا من القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "المير"، إن اكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بملف الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على استمراره مناقشاته التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشكلات والتحديات على كافة المستويات.

وأوضح أن الحوار الوطني أكد لكل المصريين حرص الرئيس السيسي على مشاركة كل المصريين في صياغة القرار المصري ولعل أكبر دليل على ذلك الحرص الكبير والمستمر من الرئيس السيسي ليس على متابعة جلسات ومناقشات الحوار الوطني ولكن على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات والاقتراحات الصادرة عن هذا الحوار التاريخي.

وأكد المهندس حسن المير، أن الحوار الوطني كشف عن أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير.

وناشد جميع القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.