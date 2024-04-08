نشرة منتصف الليل| رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مُلزم قانونًا.. وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

أمطار غزيرة تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين يشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من (مطروح-الأسكندرية- البحيرة كفر الشيخ -دمياط )، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من (جنوب الوجه البحرى).

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القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه مُلزم قانونا

أكدت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو 2024 يحمل صفة الإلزام، لأن الجهاز يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص.

وأضافت نظير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، على شاشة القناة الأولى، أن المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه حريصون على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة في المنشآت بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، مشيرة إلى أنه من الوارد تقدم مصنع أو منشأة طلب تأجيل أو الاعفاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

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بالصور.. مجدي الجلاد يقدم واجب العزاء في أحمد فتحي سرور

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، في عزاء أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

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كسوف الشمس.. هل يُرى في مصر أو المنطقة العربية وما هي مدته؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024، تصدرت تلك الكلمات محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع رؤية تلك الظاهرة في بعض بلدان العالم غدًا الإثنين 8 أبريل حيث يظهر القمر الجديد "محاق شهر شوال" ولن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم؛ إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد.

ومن المتوقع أن يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيئ مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض.

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الكيلو بـ120 جنيها.. تعرف على أسعار الرنجة والأسماك بمنافذ الزراعة في عيد الفطر

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة.

وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك 2024، حرصت الوزارة على توفير الرنجة والأسماك بأسعار مخفضة داخل منافذها وذلك باعتبارها الأكلة الشعبية خلال أيام العيد حيث تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين طوال أيام العيد.

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بمشاركة أحمد شفيق وجمال مبارك.. 50 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور

شارك كل من أحمد شفيق وعبدالسند يمامة وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكان في مقدمة الحضور جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

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