11 نصيحة للعودة إلى وزن طبيعي بعد أيام عيد الفطر المبارك

11 نصيحة للعودة إلى وزن طبيعي بعد أيام عيد الفطر ا

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة دينا مصطفي بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، عدة نصائح للعودة إلى الوزن الطبيعي بعد أيام العيد، والمعتمد على حرق السعرات الحرارية من خلال الأنشطة المختلفة التي نقوم بها، في العمل، في المنزل، أو الرياضة، حيث أن التمثيل الغذائي يتأثر بالعديد من العوامل، منها: العمر، الجنس، الطول، الوزن، كتلة العضالت والحالة الهرمونية، لذلك يوجد لكل شخص وتيرة خاصة تميزه لحرق السعرات الحرارية.

ولكي نعود إلى الوزن الطبيعي بعد أيام العيد المباركة يجب اتباع ما يلي:

1 - القدرة على اتخاذ القرار من أجل تخفيف الوزن بعد العيد وهذا الأمر سيحسن من حالتكم المزاجية ويشعركم بالراحة.

2 - وضع برنامج للأكل الصحي والمتوازن بعد عيد الفطر والذي يتضمن وجبات يومية متنوعة ويحتوي على جميع العناصر الغذائية الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الخضروات والفواكه.

3- من المهم جدا عدم محاولة تخفيف الوزن بعد العيد بسرعة والقيام بحمية "شديدة" وذلك لأنه عند اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية فإننا نفشل بسهولة وبعدها نأكل طعام أكثر كتعويض والنتيجة تكون كارثية في زيادة الوزن.

4 - تناول الخضراوات في الوجبات وبين الوجبات حيث أنها لذيذة، مشبعة، صحية وتشمل مركبات غذائية رائعة، وبالتاكيد فهي تساعدنا على الحفاظ على وزننا، يمكن تناولها بكل شكل ممكن طازجة، مجمدة، مجففة ومشوية، ولكن تذكروا عدم إضافة الكثير من الزيت إليها.

5 - تناول أغذية تسبب الإمتلاء ولكنها قليلة السعرات الحرارية كالسلطة وحساء الخضراوات في بداية الوجبة يزيد من الشعور بالشبع واالمتالء، وبالتالي يقلل من كمية السعرات التي نستهلكها خالل الوجبة.

6- تناول الألياف الغذائية فهي تبطئ من الهضم وامتصاص الغذاء بالأمعاء، وتساهم في الشعور بالشبع، وهكذا تساعد في الحفاظ على وزن سليم، حيث من الممكن استهالك الألياف من خلا تناول الخضار، البقوليات العدس، الفاصولياء، حبوب الحمص، البازيلاء والصويا الأرز الكامل والخبزاالسمر.

7 - يفضل تناول الطعام فقط في أوقات الوجبات: حددوا لنفسكم ثالث وجبات أساسية فطور، غذاء وعشاء، ويفضل تقسيم كميتها إلى خمس أو ست وجبات والحرص على تناول الطعام فقط في هذه الأوقات.

8 - شرب الماء إحدى أسهل الطرق للتقليل من كمية السعرات الحرارية اليومية، هي الاستغناء عن المشروبات المحالة والغازية والتعويض بشرب الماء لترين على الأقل خالل اليوم

9 - ممارسة الرياضة كل حسب قدراته وسرعته والنشاط الرياضي يمكن أن يدمج في الحياة العادية، قوموا بالمشي بدلا من التنقل بالسيارة، قوموا بالنزول في محطة واحدة قبل المحطة التي ينبغي أن تنزلوا فيها، تخلوا عن المصعد واصعدوا الدرج.

10 - إذا شعرتم بالجوع خلال النهار فيمكنكم الاستعانة بالحساء الخفيف أو المشروبات الساخنة.

11 - التحلي بالصبر فلن تحدث زيادة الوزن لديكم خالل يومين وأيضا لن تستطيعون خفض وزنكم خلال يومين، ولذلك فمن المهم المثابرة والتحلي بالصبر بعد العيد.