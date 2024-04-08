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نائب السفير السعودي يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور - (صور)

12:22 ص الإثنين 08 أبريل 2024
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 9 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

شارك عبدالرحمن الدهاس نائب السفير السعودي بالقاهرة والقائم بالأعمال، في عزاء الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكان في مقدمة الحضور جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

عزاء أحمد فتحي سرور نائب السفير السعودي عبدالرحمن الدهاس رئيس مجلس الشعب الأسبق مسجد المشير طنطاوي

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