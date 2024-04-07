بالصور.. مجدي الجلاد يقدم واجب العزاء في أحمد فتحي سرور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، في عزاء أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

ومنذ بداية العزاء مساء اليوم شارك عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤلين وأعضاء مجلس النواب، في مقدمتهم أحمد شفيق وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.

كما حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عبدالعال رئيس مجلس النواب الأسبق، والدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.