بمشاركة أحمد شفيق وجمال مبارك.. 50 صورة من عزاء أحمد فتحي سرور

مرتضى منصور في المقدمة.. أول صور من عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

شارك كل من أحمد شفيق وعبدالسند يمامة وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكان في مقدمة الحضور جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور.