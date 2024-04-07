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جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور -(صور)

09:40 م الأحد 07 أبريل 2024
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (6)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (2)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (4)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (1)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (7)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (5)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (3)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (9)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (10)
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    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (11)
  • عرض 11 صورة
    جمال مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور (8)
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كتب- محمد عبدالناصر:

حرص جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة، وكان في مقدمة الحضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

جمال مبارك عزاء أحمد فتحي سرور عزاء فتحي سرور أحمد فتحي سرور

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